Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (17.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Бахмутському напрямку тривають запеклі бої. Росіяни завдають авіаційних ударів, б’ють з артилерії, але українські воїни впевнено тримають оборону.

– Чеченські добровольці, які воюють на боці України, допомагають нашим захисникам знищувати окупантів та їхню військову техніку.

– Сили оборони України мають прогрес у наступі, а західні партнери і союзники працюють над посиленням економічних санкцій, аби підірвати оборонно-промислову базу Росії.

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