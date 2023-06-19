Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (19.06.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Троє мирних жителів поранені внаслідок ворожого артилерійського удару по Бериславському району на Херсонщині. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, російські війська накрили артилерією село Бургунка.

– Російські терористи змінюють тактику обстрілів. Мешканці Степногірська на Запоріжжі розповідають, що раніше по них гатили, зазвичай з артилерії, а тепер кидають на голови керовані авіабомби.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.