Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (21.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Володимир Зеленський завершив візит до Північної Європи та вирушив до Греції.
– Російські війська не полишають спроб наступати на Куп‘янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
– У Львові стартував проєкт для фізичної та психологічної реабілітації військових і їхніх родин під назвою Ліга нескорених.
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