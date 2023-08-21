Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (21.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Володимир Зеленський завершив візит до Північної Європи та вирушив до Греції.

– Російські війська не полишають спроб наступати на Куп‘янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

– У Львові стартував проєкт для фізичної та психологічної реабілітації військових і їхніх родин під назвою Ліга нескорених.

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