Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (22.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– 21 ракетний удар по Дніпру, Запоріжжю та Харківщині рашисти завдали протягом доби, — повідомляють у Генштабі ЗСУ.
– Парламентська Асамблея НАТО визнала злочини Росії проти України геноцидом, а кремлівський терористичний режим — рашизмом.
– У Польщі відбувається саміт міністрів оборони країн Північної групи: у фокусі — зміцнення обороноздатності України.
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