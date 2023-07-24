Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (24.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На фронті ситуація залишається вкрай важкою. Основні бої точаться на Донеччині і на кордоні Харківської і Луганських областей.

– Цієї ночі росіяни атакували дронами-камікадзе південні райони Одещини – випустили одразу 15 Шахедів.

– Сьогодні зранку в Москві пролунали вибухи.

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