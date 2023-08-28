Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (28.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Бійці роти ударних дронів 24 бригади показали результати роботи дронів-камікадзе.

– В України з’явилася перспектива отримати ще 100 старих танків Leopard 1А5.

– Польща та країни Балтії узгодили умови для повного закриття кордону з Білоруссю.

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