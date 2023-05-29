Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (29.05.2023)

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– Сьогодні Київ пережив 16 масовану атаку з початку місяця. Спершу вночі наші Повітряні сили знищили 37 крилатих ракет та 29 шахедів, а вже зранку ворог атакував місто балістичними та крилатими ракетами типу Іскандер.

– Депутат-комуніст наводив ракети на Запоріжжя. Зрадника виявила контррозвідка СБУ. Агент ФСБ навів серію ракетних ударів по Запоріжжю у квітні й травні цього року.

– В Одесі за пособництво окупантам засудили місцеву жительку. Затримали її минулого грудня. За даними слідства, одеситка організувала збір грошей у російських соцмережах на бойовиків терористичної ДНР.

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