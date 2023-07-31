Анастасія Мазур, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:00 (31.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Щонайменше шестеро загиблих – серед них 10-річна дитина і 75 поранених. Такі наслідки російських ударів по Кривому Рогу.
– Троє людей загинуло внаслідок сьогоднішніх ударів російської армії по житлових районах Херсона.
– Російські війська продовжують нищити селище Нью-Йорк, що на Донеччині.
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