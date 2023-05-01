Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (01.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Унаслідок нічних обстрілів були пошкоджені електромережі на Дніпропетровщині та Херсонщині. Про це повідомляють в Міненерго.
– Херсон знову під ворожим вогнем. У місті чути вибухи. Внаслідок обстрілу поранення отримав 30-річний місцевий мешканець, – повідомили Фактам у міській військовій адміністрації.
– Відсьогодні Швейцарія починає головувати в Раді безпеки ООН – вперше у своїй історії. Країна не є постійним членом Ради. Пріоритетними на цей час оголошено 4 теми: розбудова сталого миру, захист цивільного населення, підвищення ефективності роботи Ради безпеки і питання клімату.
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