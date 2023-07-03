Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Понад сорок авіаційних і півсотні артилерійських ударів сьогодні завдали російські терористи по Україні. За даними Генштабу, ворог також випустив два десятки іранських дронів і три ракети С-300. Переважно окупанти били по цивільній інфраструктурі.

– Президент Володимир Зеленський охарактеризував минулий тиждень на фронті як важкий, але Сили оборони мають успіхи та рухаються вперед!

– Утриматися від песимістичних коментарів щодо темпів українського контрнаступу закликав голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер. Адже це реальна війна і українські захисники гинуть щодня.

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