Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (04.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– У Румунії впали російські дрони, які вночі атакували Одещину.
– ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ у районі Мар’їнки Донецької області.
– Президенти Туреччини та Росії на зустрічі в Сочі не домовилися щодо зернової угоди.
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