Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (05.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Сьогодні зранку російські терористи вгатили по Нікополю на Дніпропетровщині із важкої артилерії. Кілька снарядів прилетіли просто у дахи. Один з будинків непридатний для проживання.

– 10 тонн російських боєприпасів, які загарбники покинули поспіхом відступаючи з Харківщини, знайшло українське ДБР.

– Годину тому російські терористи вдарили по приватному сектору Балаклії на Харківщині. Вже відомо про щонайменше одного загиблого. 9 людей поранені, з них троє у важкому стані. На місці працюють усі служби, повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов.

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