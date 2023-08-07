Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (07.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 07.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни намагаються знизити інтенсивність боїв на Бахмутському напрямку, атакуючи українські позиції на Куп’янському відрізку фронту.

– Два ракетні та 33 авіаційні удари сьогодні завдали російські війська по лінії фронту і тилових містах.

– Росія може залишитись без кораблів, якщо продовжить атакувати українські порти – Зеленський.

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