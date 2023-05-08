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Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт

Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (08.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 08.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Є поранені внаслідок обстрілу прикордоння Сумщини. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, надвечір російська армія завдала авіаудару по Шостинському району. Під ворожим вогнем знову опинилися цивільні об’єкти.

– Одна людина загинула, ще 8 поранено внаслідок атак російських окупантів на Нікополь, що на Дніпропетровщині, за минулі вихідні. У місті пошкоджені 21 приватний будинок, багатоповерхівка, майже півтора десятка господарчих споруд.

– Уже третину будівель та споруд Києво-Печерської лаври повернули в користування держави. Про це прозвітували в Міністерстві культури та інформаційної політики України.

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