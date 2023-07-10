Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (10.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Кількість загиблих у прифронтовому місті Оріхів в Запорізькій області зросла до 5. Раніше було відомо про 4 жертви. Керованою авіабомбою окупанти вдарили по школі, де був розміщений Пункт незламності.

– Цієї ночі російська армія атакувала Миколаїв. Як повідомив голова обласної військової адміністрації – окупанти вдарили по місту близько першої ночі.

– Кількість загиблих через падіння даху на одній з теплових електростанцій на Донеччині зросла до трьох людей. Надзвичайники дістали тіла машиністів-обхідників, які досі вважалися зниклими.

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