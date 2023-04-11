Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (11.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Донеччина залишається епіцентром протистояння. Ворог дедалі активніше б’є не лише по лінії зіткнення, а й по цивільних людях.

– Росіяни зосереджують максимальні зусилля на Бахмуті. За цю добу вони 33 рази завдавали ударів різними типами ствольної та реактивної артилерії.

– Росія завдала збитків довкіллю України на майже 2 трильйони гривень. Це лише попередні підрахунки, бо війна триває.

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