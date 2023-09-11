Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (11.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Внаслідок обстрілу Нікополя 11 вересня троє чоловіків зазнали поранень.

– За минулий тиждень на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили два квадратні кілометри.

– Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед.

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