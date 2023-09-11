Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (11.09.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Внаслідок обстрілу Нікополя 11 вересня троє чоловіків зазнали поранень.
– За минулий тиждень на Бахмутському напрямку ЗСУ звільнили два квадратні кілометри.
– Питання надання Україні ракет Taurus просувається вперед.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.