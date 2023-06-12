Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (12.06.2023)

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– Ворог зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках;

– Росіяни заявили, що знищили український танк, але насправді то був дерев’яний макет;

– Волонтери із проєкту Repair Together їдуть розбирати завали, безкоштовно будують житло людям, у яких хати росіяни стерли у пил.

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