Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Воїни 92-ї бригади зупинили штурм окупантів на Бахмутському напрямку.

– Українські воїни завдали удару по командному пункту росіян в селі Юр’ївка, що біля тимчасово окупованого Маріуполя.

– На Київщині бійці батальйону “Вовки Да Вінчі” провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій.

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