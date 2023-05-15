Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (15.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На свій день народження відомий український художник Іван Марчук виставив картини у столиці Австрії.

– Компанія Nestlé оголосила про нові інвестиції та відкриває на Волині фабрику з виготовлення спецій та вермішелі.

– Підсанкційному олігарху Дмитру Фірташу оголосили про підозру у привласненні державного газу на мільярди гривень.

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