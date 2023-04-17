Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (17.04.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
- Понад 250 церков від початку повномасштабного вторгнення перейшли з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Як варто вчиняти, якщо єдина церква в селі досі залежна від Москви?
- Московський міський суд засудив до 25 років позбавлення волі російського опозиціонера Володимира Кара-Мурзу. Йому інкримінували “дискредитацію” армії й державну зраду.
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