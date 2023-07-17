Андрій Ковальський, Журналіст та ведучий Факти. Спорт
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (17.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Кілька годин тому російська армія вкотре обстріляла з артилерії мирне населення Білозерської громади на Херсонщині. Внаслідок цього поранення дістали 2 місцеві жительки – 58 і 25 років.
– 2 поранених у Краматорську. Це результат чергової нічної ракетної атаки з боку росіян.
– СБУ затримала ще одного інформатора, який передавав російській ФСБ дані про наслідки удару по кав’ярні в центрі Краматорська.
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