Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (19.06.2023)

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– Українські військові успішно послаблюють російську армію диверсіями далеко за лінією фронту. Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Німеччини, пише видання Bild.

– Сьогодні Держсекретар США Ентоні Блінкен під час довгоочікуваного візиту до Китаю зустрівся з тамтешнім лідером Сі Цзіньпіном.

– 32 авіаційні удари та 40 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах, такі дані повідомляють у Генштабі.

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