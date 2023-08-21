Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (21.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– На Мелітопольському напрямку наші воїни закріплюються на досягнутих рубежах та здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

– Якщо депортація українців із Ізраїлю не буде припинена, в’їзд ізраїльтянам до Умані заборонять.

– Українська енергосистема готова до зими, про графіки відключення світла наразі не йдеться.

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