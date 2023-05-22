Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (22.05.2023)
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– Росіяни почали терміново вивозити ядерні боєприпаси із військового сховища, що розташоване за 15 км від Грайворона в Бєлгородській області.
– Китай відмовився купувати російське зерно.
– Фінансова фортеця України – таку назву має нова стратегія, яку сьогодні презентував Національний банк.
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