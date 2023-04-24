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Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (24.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • Естонія стала першою державою, яка на практиці почала відбудову області, яка постраждала від великої війни – а саме Житомирщини. Сьогодні там зустрілися Президент Володимир Зеленський та очільниця естонського уряду Кая Каллас, яка прибула в нашу країну з візитом. Уже відновлюють дитячий садок в Овручі, соціальні та інфраструктурні об’єкти.
  •  У Головному управлінні розвідки міноборони України працюють над поверненням усіх полонених воїнів. Про це очільник ГУР Кирило Буданов повідомив в інтерв’ю ресурсу РБК. Він підтвердив: напрацювання за програмою обміну “усіх на усіх” – справді є. У разі успіху – це буде безпрецедентний випадок.
  • Досі залишається невідомою причина авіатрощі гелікоптера з вищим керівництвом міністерства внутрішніх справ, що сталася 18 січня у Броварах. Сьогодні СБУ повідомила про перебіг розслідування.

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