Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (24.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни протягом минулої доби завдали 59 авіаційних ударів та ще близько 30 разів били з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах України.

– Сьогодні вдень ворог вдарив по селу Піщане Купʼянського району на Харківщині.

– Попри власні заклики до миру, Китай продовжує постачати Росії нелетальну зброю.

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