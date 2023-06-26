Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (26.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Уряд Данії оголосив про початок навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони країни.

– Мобільні оператори на 2 роки резервуватимуть номери телефонів загиблих чи зниклих безвісти захисників. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

– 26 червня в Україні відзначають День кримськотатарського прапора. Це неофіційне свято, що символізує єдність кримських татар та їхню боротьбу за свободу і право на самовизначення.

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