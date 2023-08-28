Юлія Сеник, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (28.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російська армія вкотре атакувала Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок цього постраждало четверо людей.
– 80% осель Марганецької, Мирівської і Томаківської громад на Дніпропетровщині отримали водопостачання.
– 28 серпня влада оголосить про обов’язкову евакуацію дітей із двух районів Запорізької області.
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