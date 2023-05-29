Новини Факти ICTV – випуск новин за 19:30 (29.05.2023)

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– Росіяни вдень вдарили по Торецьку на Донеччині з авіації. На місто окупанти скинули дві авіаційні бомби. Одна з них впала на місцеву АЗС, там загинув 28-річний співробітник. Ще 8 цивільних зазнали різних поранень.

– На Донеччині та Луганщині росіяни не полишають спроб захопити регіони. Там зосереджують більшість своїх зусиль. Б’ють з артилерії та авіації, про це заявив речник східного угрупування Сергій Череватий.

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