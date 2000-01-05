Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (01.05.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Російський ракетний терор триває. І знову під прицілом ворога цивільне населення та житлова інфраструктура. Останні новини про наслідки нічної атаки на Павлоград.

– Невід’ємна частина інформаційного фронту – телеграм-канали, але водночас контролювати їх украй важко і часто замість користі вони завдають величезної шкоди нацбезпеці.

– Попри шалений спротив московського патріархату тепер в українській святині український дух. Як живе Києво-Печерська лавра через місяць з моменту розірвання договору оренди?

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.