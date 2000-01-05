Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (01.05.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 01.05.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Російський ракетний терор триває. І знову під прицілом ворога цивільне населення та житлова інфраструктура. Останні новини про наслідки нічної атаки на Павлоград.
– Невід’ємна частина інформаційного фронту – телеграм-канали, але водночас контролювати їх украй важко і часто замість користі вони завдають величезної шкоди нацбезпеці.
– Попри шалений спротив московського патріархату тепер в українській святині український дух. Як живе Києво-Печерська лавра через місяць з моменту розірвання договору оренди?
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України
Тренуються нищити ворога! Як виглядає підготовка нового підрозділу поліції “Лють”
Чому деякі міста без гарячої води після відміни регульованої ціни на газ