Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (03.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни атакували дронами-камікадзе Суми. Потужні вибухи пролунали у центральній частині міста близько 11 ранку. В обласній військовій адміністрації зафіксували влучання чотирьох шахедів. Руйнувань зазнала адмінбудівля і два житлових будинки.

– Збройні сили України зараз наступають на кількох напрямках, утім, і росіяни висунулися на штурм на ще одній, новій ділянці фронту на сході. На півдні українські захисники звільнили за тиждень понад 28 квадратних кілометрів, на східному напрямку площа відвойованих земель за минулий тиждень збільшилася на 9 квадратних кілометрів.

– Покарання Росії за все, скоєне в Україні, дедалі ближче – у Гаазі розпочав роботу Міжнародний центр із переслідування за злочин агресії, про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.

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