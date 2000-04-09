Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (04.09.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 03.09.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Уночі Росія масовано атакувала Шахедами цивільну інфраструктуру Подунав’я на Одещині.

– Комітет Ради підтримав відставку міністра оборони Резнікова.

– У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає скасування відстрочки від мобілізації для студентів-чоловіків з 30-річного віку, які здобувають не послідовну вищу освіту або другу й більше.

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