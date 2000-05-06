Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (05.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 05.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Близько 18 години російські терористи вдарили по приватному сектору Балаклії, на Харківщині, із реактивних систем залпового вогню “Смерч”.

– Українські підрозділи почали наступальні штурмові дії на південному і північному флангах міста Бахмута! Про це в ефірі національного марафону повідомив речник східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

– У Білгородській області цієї ночі вбито російського полковника гвардії Андрія Стесєва. Як повідомляє українська розвідка, це сталося в населеному пункті Нова Таволжанка.

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