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Тетяна Висоцька, ведуча програми Вікна-новини

Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (08.05.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • Наймасштабніша атака дронами на столицю ворогові не вдалася. На Київщину летіли 35 шахедів, і всі знищили сили ППО. 30 із них – власне над столицею.
  • Здригалася цієї ночі від терористичної атаки ворога і Одещина. Росіяни випустили 8 ракет Х-22 із території тимчасово окупованого Криму.
  • Уночі російсько-окупаційні війська обстріляли один з промислових районів Краматорська. По місту випустили одразу шість ракет. На щастя, минулось без жертв.
  • Польща вже поставила Україні 10 винищувачів МіГ-29. Про це повідомив польський Міністр оборони Маріуш Блащак.
  • Авдіївка, Дружківка, Курахове, Часів Яр, Нью-Йорк і Бахмут – ці міста росіяни перетворюють на руїни. Упродовж доби, лише за даними правоохоронців, окупанти здійснили майже зо два десятки воєнних злочинів. І це те, що вдалось зафіксувати.

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