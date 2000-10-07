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Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (10.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 10.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Головна тема та інтрига цього тижня – Вільнюський саміт НАТО. Сьогодні з усіх континентів з’їжджаються лідери країн-членів Північноатлантичного Альянсу. В епіцентрі перемовин – Україна та її майбутнє.

– Зросла кількість жертв обстрілу Оріхова на Запоріжжі. На цей час відомо про 5 загиблих і 11 поранених.

– На Бахмутському напрямку звільнено 4 квадратних кілометри. Переміщення ворога Бахмутом – під нашим вогневим контролем, заявляють Генштаб та Міноборони.

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