Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (11.04.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Найзапекліші бої нині точаться саме на Донеччині. Попри значні втрати ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

– Росіяни активно обстрілюють тилові міста та навмисно і цинічно цілять по житлових кварталах.

– Беззаперечний пріоритет президента України та всієї влади — це боротьба за кожного полоненого росіянами українця. Напередодні вдалося повернути додому ще 100 наших героїв: 20 жінок та 80 чоловіків.

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