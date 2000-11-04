Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (11.04.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 11.04.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Найзапекліші бої нині точаться саме на Донеччині. Попри значні втрати ворог намагається наступати на Лиманському, Бахмутському Авдіївському та Мар’їнському напрямках.
– Росіяни активно обстрілюють тилові міста та навмисно і цинічно цілять по житлових кварталах.
– Беззаперечний пріоритет президента України та всієї влади — це боротьба за кожного полоненого росіянами українця. Напередодні вдалося повернути додому ще 100 наших героїв: 20 жінок та 80 чоловіків.
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