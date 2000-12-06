Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (12.06.2023)

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– Сьогодні пообіді росіяни вдарили авіабомбами по містечку Оріхів на Запоріжжі;

– На окупованій частині херсонщини ситуація вкрай важка – росіяни кинули всіх напризволяще;

– Як виживає авіаційна галузь України і за яких умов реально хоча б частково відновити польоти.

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