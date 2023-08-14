Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (14.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Наші воїни відбили у ворога три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку – Маляр.

– За даними Генштабу, російські війська сьогодні завдали 12 ракетних та майже 70 авіаційних ударів.

– Президент Зеленський побував сьогодні на Донеччині, поспілкувався із командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку.

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