Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (14.08.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 14.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Наші воїни відбили у ворога три квадратних кілометри на Бахмутському напрямку – Маляр.
– За даними Генштабу, російські війська сьогодні завдали 12 ракетних та майже 70 авіаційних ударів.
– Президент Зеленський побував сьогодні на Донеччині, поспілкувався із командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку.
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