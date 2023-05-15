Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (15.05.2023)

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– Рим, Берлін, Париж, Лондон – президент Зеленський здійснює перше велике європейське турне з початку вторгнення, заручаючись військовою підтримкою Заходу.

– Вибори в Туреччині: чинному президенту Ердогану забракло менше відсотка голосів до 50%,итому все вирішить другий тур наприкінці травня.

– Спротив на тимчасово окупованих територіях підсилюють хакери-волонтери – це вони визначають імена та адреси зрадників і колаборанів.

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