Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (15.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Рим, Берлін, Париж, Лондон – президент Зеленський здійснює перше велике європейське турне з початку вторгнення, заручаючись військовою підтримкою Заходу.
– Вибори в Туреччині: чинному президенту Ердогану забракло менше відсотка голосів до 50%,итому все вирішить другий тур наприкінці травня.
– Спротив на тимчасово окупованих територіях підсилюють хакери-волонтери – це вони визначають імена та адреси зрадників і колаборанів.
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Пілот Karaya: одна ескадрилья F-16 докорінно змінить ситуацію
Журналісти Фактів ICTV потрапили під обстріл у Сіверську
Українська молитва в лаврі: як Епіфаній провів літургію у Вербну неділю
Заява Путіна про розміщення ядерної зброї у Білорусі: реакція світу та яка загроза для України