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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (17.04.2023)

У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

  • В Україні заміновано 30% території, за масштабами це як дві Австрії. На прикладі Херсонщини, через мінну небезпеку, посівну почали тільки 40 підприємств.
  • Чи зростуть в Україні тарифи на електроенергію після складної зими та російських атак на енергосистему? Про це боязко заговорили ще у лютому, але конкретних рішень досі немає.
  • Польща не втомлюється допомагати Україні та її громадянам вже понад рік повномасштабної війни в Україні. З ініціативи Team Krakow dla Ukrainy, яку створили троє поляків ще 26 лютого 2022 року, 90% зібраних речей та продуктів відправляють до України, решту – віддають центрам та притулкам для біженців у Кракові. Загалом, за час існування їм вдалося передати в Україну понад 200 тонн гуманітарної допомоги та організувати евакуаційні виїзди для людей з Харкова, Миколаєва та навіть Донеччини.

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