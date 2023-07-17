Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (17.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 17.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 2 людей загинули, 10 – поранені внаслідок ворожого обстрілу центру міста Білопілля на Сумщині.

– Надвечір окупанти вдарили по селу Кондрашівка – це Куп’янський район Харківщини. Загорівся приватний житловий будинок.

– Після підриву Керченського мосту Росія оголосила, що не продовжуватиме дію “зернової угоди”, у якої якраз сьогодні закінчився термін дії.

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