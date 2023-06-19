Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (19.06.2023)

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– Впродовж двох тижнів на Бердянському та Мелітопольському напрямках Сили оборони звільнили вже 8 населених пунктів.

– У президента Володимира Зеленського та британського прем’єра Ріші Сунака відбулась телефонна розмова. Йшлося про потребу гарантій безпеки для України та посилення санкцій проти Росії за агресію.

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