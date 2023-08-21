Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (21.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 21.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– За дві доби росіяни завдали 172 удари по Запорізькій області. Внаслідок цього двоє загиблих та четверо поранених.

– Російські окупанти на Лиманському та Куп’янському напрямках зазнали значних втрат.

– Греки готові тренувати наших бійців на літаках F-16.

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