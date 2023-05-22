Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (22.05.2023)

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– Есманська громада на Сумщині щодня потрапляє в оперативні зведення. Росіяни гатять по ній із різної зброї.

– Україна продовжує активну підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі. Про це Володимир Зеленський зазначив у черговому зверненні.

– У квітні Польща пішла на поступки нам і суттєво спростила експорт дронів до України. Нова система щойно запрацювала.

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