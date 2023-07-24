Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (24.07.2023)
Факти ICTV – останні новини України та світу на 24.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– На фронті ситуація напружена. Основні бої точаться на Донеччині та на межі Харківської та Луганських областей.
– До Одеси прибуде місія ЮНЕСКО, яка проведе попередню оцінку збитків, завданих об’єктам культури російськими окупантами.
– В Україні стартував другий етап програми Є-відновлення.
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