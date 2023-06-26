Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (26.06.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 26.06.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Очільник української розвідки Кирило Буданов напередодні повідомив тривожну новину. За його словами, план теракту на Запорізькій АЕС повністю розроблений та затверджений.

– Уряд Данії оголосив про початок навчання українських пілотів на літаках F-16. Про це заявив виконувач обов’язків міністра оборони країни.

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