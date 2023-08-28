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Оксана Гутцайт, Ведуча програми Факти

Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (28.08.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 28.08.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– 28 серпня влада оголосить про обов’язкову евакуацію дітей із двух районів Запорізької області.

– У Херсоні місцева жителька впродовж місяця наводила на місто російські Гради і Шахеди.

– Україна розірвала з представниками УПЦ МП договір про оренду Києво-Печерської лаври. Минуло вже п’ять місяців, але вони й досі не хочуть залишати територію заповідника.

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