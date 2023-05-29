Олена Фроляк, Керівник інформаційної служби Факти ICTV, телеведуча
Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (29.05.2023)
У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:
– Санкції проти Ірану терміном на 50 років за ініціативи Президента Зеленського запровадила Верховна Рада України. «За» проголосували 328 депутатів.
– Колишнього намісника Києво-Печерської лаври Павла ще на місяць залишать під домашнім арештом, він і далі носитиме електронний браслет.
– Верховна Рада сьогодні підтримала ідею Президента і проголосувала за відмову від святкування 9 травня, як це робить Росія, яка перетворила цей день на парад путінського “побєдобесія”.
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