Новини Факти ICTV – випуск новин за 20:00 (31.07.2023)

Факти ICTV – останні новини України та світу на 31.07.2023. У новому випуску програми Факти ICTV для Єдиних новин дивіться:

– Росіяни вдарили по Кривому Рогу двома балістичними ракетами, зокрема по навчальному закладу, школі та звичайній багатоповерхівці.

– Сьогодні весь день під щільними обстрілами Херсон. Унаслідок ударів по центру та Корабельному району загинули троє людей, 20 поранені.

– Сьогодні завершилося приймання заяв абітурієнтів до вишів, а за тиждень оприлюднять списки, хто вчитиметься за бюджетні гроші.

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